Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel hätte eine Investition in Home Depot von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 20.08.2016 wurden Home Depot-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 135.46 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0.738 Home Depot-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 254.17 USD, da sich der Wert eines Home Depot-Papiers am 19.08.2026 auf 344.30 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 154.17 Prozent.

Der Börsenwert von Home Depot belief sich zuletzt auf 336.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch