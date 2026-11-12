Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Home Depot von vor 10 Jahren abgeworfen

Die Home Depot-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 129.85 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Home Depot-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.770 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 270.55 USD, da sich der Wert eines Home Depot-Papiers am 11.11.2026 auf 351.31 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +170.55 Prozent.

Der Börsenwert von Home Depot belief sich jüngst auf 350.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch