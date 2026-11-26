Heute vor 3 Jahren wurden Home Depot-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 310.70 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Home Depot-Aktie investiert hat, hat nun 32.185 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 361.26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’627.29 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 16.27 Prozent.

Der Home Depot-Wert an der Börse wurde auf 353.25 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch