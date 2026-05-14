Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Home Depot-Investition
|
14.05.2026 16:02:25
Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Home Depot von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Home Depot-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Home Depot-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 290.47 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Home Depot-Aktie investiert hat, hat nun 3.443 Anteile im Depot. Die gehaltenen Home Depot-Aktien wären am 13.05.2026 1’041.59 USD wert, da der Schlussstand 302.55 USD betrug. Aus 1’000 USD wurden somit 1’041.59 USD, was einer positiven Performance von 4.16 Prozent entspricht.
Alle Home Depot-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 308.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ams-Osram: Neustart im KI-Licht
Bessere Zahlen, ein fokussierteres Portfolio und neue Wachstumschancen in der Photonics-Technologie: ams-Osram arbeitet sich aus der Restrukturierung heraus - für risikobewusste Anleger wird die Aktie wieder interessant.Weiterlesen!
Nachrichten zu Home Depot
|
16:02
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Home Depot von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12:29
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
09:29
|Home Depot Aktie News: Home Depot verteuert sich am Vormittag (finanzen.ch)
|
13.05.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.ch)
|
13.05.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittwochabend schwächer (finanzen.ch)
|
13.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
13.05.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
|
13.05.26
|Home Depot Aktie News: Anleger schicken Home Depot am Nachmittag ins Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Home Depot
Finanzielle Bildung vorantreiben
Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI im Feiertag - Gewinne vor der Pause -- DAX mit Gewinnen -- US-Börsen mit freundlichem Handel -- Asiens Börsen schliessen mit Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt findet am Donnerstag kein Handel statt. Am deutschen Markt sind am Feiertag Gewinne zu sehen. An den US-Börsen geht es am Donnerstag nach oben. An den Märkten in Fernost zeigten sich Verluste.