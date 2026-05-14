Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Home Depot von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Home Depot-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 290.47 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Home Depot-Aktie investiert hat, hat nun 3.443 Anteile im Depot. Die gehaltenen Home Depot-Aktien wären am 13.05.2026 1’041.59 USD wert, da der Schlussstand 302.55 USD betrug. Aus 1’000 USD wurden somit 1’041.59 USD, was einer positiven Performance von 4.16 Prozent entspricht.

Alle Home Depot-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 308.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch