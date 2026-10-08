Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Goldman Sachs von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden Goldman Sachs-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 312.48 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 32.002 Goldman Sachs-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 887.21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28’392.54 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 183.93 Prozent gesteigert.

Am Markt war Goldman Sachs jüngst 261.07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch