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19.11.2026 16:02:18
Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Goldman Sachs-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren Goldman Sachs-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurde das Goldman Sachs-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 210.35 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 47.540 Goldman Sachs-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 41’510.82 USD, da sich der Wert eines Goldman Sachs-Anteils am 18.11.2026 auf 873.18 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 315.11 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs belief sich zuletzt auf 253.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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