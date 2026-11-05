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05.11.2026 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Goldman Sachs von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Goldman Sachs-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 05.11.2023 wurden Goldman Sachs-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 327.62 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Goldman Sachs-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.305 Goldman Sachs-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 928.00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 283.25 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 183.25 Prozent.
Goldman Sachs markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 258.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Goldman Sachs am 05.11.2026
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