Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Goldman Sachs von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 05.11.2023 wurden Goldman Sachs-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 327.62 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Goldman Sachs-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.305 Goldman Sachs-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 928.00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 283.25 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 183.25 Prozent.

Goldman Sachs markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 258.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch