Goldman Sachs Aktie 714968 / US38141G1040
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24.09.2026 16:02:18
Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Goldman Sachs-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurden Goldman Sachs-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 165.13 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 0.606 Goldman Sachs-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Goldman Sachs-Papiers auf 936.36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 567.04 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 467.04 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Goldman Sachs eine Börsenbewertung in Höhe von 276.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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