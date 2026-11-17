Am 17.11.2025 wurden Coca-Cola-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Coca-Cola-Aktie an diesem Tag bei 70.68 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14.148 Coca-Cola-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’407.47 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Anteils am 16.11.2026 auf 99.48 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 40.75 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Coca-Cola eine Börsenbewertung in Höhe von 426.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch