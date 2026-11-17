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|Lukrative Coca-Cola-Investition?
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17.11.2026 16:02:19
Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Coca-Cola-Aktien gewesen.
Am 17.11.2025 wurden Coca-Cola-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Coca-Cola-Aktie an diesem Tag bei 70.68 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14.148 Coca-Cola-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’407.47 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Anteils am 16.11.2026 auf 99.48 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 40.75 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Coca-Cola eine Börsenbewertung in Höhe von 426.58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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