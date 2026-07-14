Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
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14.07.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor 5 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Coca-Cola-Aktien verdienen können.
Das Coca-Cola-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 56.26 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Coca-Cola-Aktie investierten, hätten nun 17.775 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’497.51 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Anteils am 13.07.2026 auf 84.25 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49.75 Prozent vermehrt.
Coca-Cola markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 361.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.
Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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