Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor 5 Jahren verdient

Das Coca-Cola-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 56.26 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Coca-Cola-Aktie investierten, hätten nun 17.775 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’497.51 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Anteils am 13.07.2026 auf 84.25 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49.75 Prozent vermehrt.

Coca-Cola markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 361.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch