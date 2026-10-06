Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
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06.10.2026 16:02:17
Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola-Investment von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Coca-Cola eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Coca-Cola-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 53.71 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18.619 Coca-Cola-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 86.51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’610.69 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’610.69 USD entspricht einer Performance von +61.07 Prozent.
Coca-Cola wurde jüngst mit einem Börsenwert von 372.78 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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