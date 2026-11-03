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|Profitable Coca-Cola-Investition?
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03.11.2026 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Coca-Cola-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurde die Coca-Cola-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 56.29 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 177.651 Coca-Cola-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 95.83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’024.34 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 70.24 Prozent angezogen.
Alle Coca-Cola-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 404.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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