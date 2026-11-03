Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde die Coca-Cola-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 56.29 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 177.651 Coca-Cola-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 95.83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’024.34 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 70.24 Prozent angezogen.

Alle Coca-Cola-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 404.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch