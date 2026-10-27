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|Rentable Coca-Cola-Investition?
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27.10.2026 16:02:40
Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Coca-Cola-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 27.10.2023 wurden Coca-Cola-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 55.24 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola-Aktie investiert, befänden sich nun 18.103 Coca-Cola-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’678.13 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Anteils am 26.10.2026 auf 92.70 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 67.81 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Coca-Cola belief sich zuletzt auf 398.31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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