Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Coca-Cola-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 40.94 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.443 Coca-Cola-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (96.03 USD), wäre die Investition nun 234.56 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 134.56 Prozent gesteigert.

Alle Coca-Cola-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 409.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch