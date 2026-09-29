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Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

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Lukrative Coca-Cola-Investition? 29.09.2026 16:02:21

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Coca-Cola-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Coca-Cola
72.10 CHF -1.14%
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Heute vor 3 Jahren wurde das Coca-Cola-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Coca-Cola-Papier an diesem Tag 55.98 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1.786 Coca-Cola-Aktien. Die gehaltenen Coca-Cola-Aktien wären am 28.09.2026 155.73 USD wert, da der Schlussstand 87.18 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 55.73 Prozent.

Coca-Cola war somit zuletzt am Markt 377.08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Luciano Mortula / Shutterstock.com
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