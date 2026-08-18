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Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

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Lohnende Coca-Cola-Investition? 18.08.2026 16:02:29

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Coca-Cola eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Coca-Cola
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Heute vor 10 Jahren wurden Coca-Cola-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Coca-Cola-Papier bei 44.10 USD. Bei einem Coca-Cola-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.268 Coca-Cola-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coca-Cola-Papiere wären am 17.08.2026 197.23 USD wert, da der Schlussstand 86.98 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +97.23 Prozent.

Insgesamt war Coca-Cola zuletzt 377.70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com
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