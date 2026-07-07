Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Coca-Cola-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Coca-Cola-Anteile an diesem Tag bei 59.76 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.673 Coca-Cola-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.07.2026 auf 82.96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138.82 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38.82 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola belief sich zuletzt auf 362.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch