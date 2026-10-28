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|Profitable Cisco-Investition?
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28.10.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cisco-Investment von vor 5 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cisco-Aktie gebracht.
Vor 5 Jahren wurde das Cisco-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Cisco-Anteile an diesem Tag bei 56.24 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cisco-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.778 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 27.10.2026 198.04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 111.38 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 98.04 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Cisco bezifferte sich zuletzt auf 439.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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