Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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14.10.2026 16:02:35
Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cisco von vor einem Jahr abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cisco-Aktie gebracht.
Am 14.10.2025 wurde die Cisco-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Cisco-Anteile an diesem Tag bei 68.66 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Cisco-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.565 Cisco-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’675.94 USD, da sich der Wert eines Cisco-Anteils am 13.10.2026 auf 115.07 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 67.59 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Cisco bezifferte sich zuletzt auf 451.01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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