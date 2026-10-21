Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cisco-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde die Cisco-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Cisco-Aktie bei 52.93 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cisco-Aktie investiert, befänden sich nun 188.929 Cisco-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 106.71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’160.59 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 101.61 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Cisco eine Börsenbewertung in Höhe von 420.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch