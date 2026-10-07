Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cisco-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Cisco-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 31.47 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Cisco-Aktie investiert hat, hat nun 3.178 Anteile im Depot. Die gehaltenen Cisco-Aktien wären am 06.10.2026 374.77 USD wert, da der Schlussstand 117.94 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 274.77 Prozent.

Cisco war somit zuletzt am Markt 443.14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch