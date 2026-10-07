Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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07.10.2026 16:02:27
Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cisco-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Cisco-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Cisco-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 31.47 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Cisco-Aktie investiert hat, hat nun 3.178 Anteile im Depot. Die gehaltenen Cisco-Aktien wären am 06.10.2026 374.77 USD wert, da der Schlussstand 117.94 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 274.77 Prozent.
Cisco war somit zuletzt am Markt 443.14 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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