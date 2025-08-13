Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cisco-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das Cisco-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28.70 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cisco-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 34.843 Cisco-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’487.11 USD, da sich der Wert eines Cisco-Papiers am 12.08.2025 auf 71.38 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 148.71 Prozent angewachsen.

Cisco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 283.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch