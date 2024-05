Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: Über diese Dividende können sich Chevron-Aktionäre freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron am 29.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 6.04 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Chevron-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 6.34 Prozent angezogen. Somit zahlt Chevron insgesamt 11.34 Mrd. USD an Aktionäre aus. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 10.97 Mrd. USD angesetzt wurde.

Chevron-Stockdividendenrendite

Zum NYSE-Schluss notierte das Chevron-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 156.90 USD. Für das Jahr 2023 weist der Chevron-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 4.05 Prozent auf. Die Dividendenrendite von Chevron zog im Vergleich zum Vorjahr somit an, denn damals betrug sie noch 3.16 Prozent.

Chevron-Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Chevron via NYSE 35.99 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 54.87 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Chevron

Für das Jahr 2024 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 6.54 USD voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 4.16 Prozent anziehen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Chevron

Der Börsenwert des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens Chevron beläuft sich aktuell auf 294.246 Mrd. USD. Das Chevron-KGV beträgt aktuell 13.12. Im Jahr 2023 erzielte Chevron einen Umsatz von 197.217 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 11.41 USD.

Redaktion finanzen.ch