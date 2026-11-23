Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Chevron-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 116.30 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Chevron-Aktie investiert hätte, hätte er nun 85.985 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 208.37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’916.60 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 79.17 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Chevron betrug jüngst 406.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch