Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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17.08.2026 16:02:17
Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Chevron von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Chevron-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das Chevron-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Chevron-Papier bei 156.55 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Chevron-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.639 Chevron-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 200.00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127.75 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 27.75 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Chevron betrug jüngst 395.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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