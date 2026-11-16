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16.11.2026 16:02:16
Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Chevron von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Chevron-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Chevron-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Chevron-Anteile bei 141.77 USD. Bei einem Chevron-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.054 Chevron-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (219.89 USD), wäre das Investment nun 1’551.03 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +55.10 Prozent.
Chevron war somit zuletzt am Markt 431.55 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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