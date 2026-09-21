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Chevron Aktie 1281709 / US1667641005

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Chevron-Investition im Blick 21.09.2026 16:02:20

Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chevron von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Chevron-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Chevron
169.37 CHF -2.50%
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Chevron-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Chevron-Papier an diesem Tag bei 165.19 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Chevron-Papier investiert hätte, befänden sich nun 60.536 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 209.51 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12’682.97 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26.83 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Chevron belief sich jüngst auf 413.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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