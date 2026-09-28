Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chevron-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde die Chevron-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Chevron-Aktie an diesem Tag 103.36 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.967 Chevron-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 197.80 USD, da sich der Wert eines Chevron-Papiers am 25.09.2026 auf 204.45 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 97.80 Prozent gesteigert.

Chevron markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 403.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch