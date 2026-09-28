Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Chevron-Anlage unter der Lupe
|
28.09.2026 16:02:19
Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chevron-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Chevron-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Chevron-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Chevron-Aktie an diesem Tag 103.36 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.967 Chevron-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 197.80 USD, da sich der Wert eines Chevron-Papiers am 25.09.2026 auf 204.45 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 97.80 Prozent gesteigert.
Chevron markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 403.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Chevron Corp.
|
16:02
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chevron-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
16:00
|Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.ch)
Analysen zu Chevron Corp.
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX etwas höher -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.