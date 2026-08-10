Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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10.08.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Titel Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chevron-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Chevron-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die Chevron-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 100.14 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die Chevron-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 99.860 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 186.56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18’629.92 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 86.30 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Chevron belief sich jüngst auf 368.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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