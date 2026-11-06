Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Caterpillar von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Caterpillar-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Caterpillar-Anteile betrug an diesem Tag 569.78 USD. Bei einem Caterpillar-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.176 Caterpillar-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Caterpillar-Anteile wären am 05.11.2026 97.17 USD wert, da der Schlussstand 553.64 USD betrug. Mit einer Performance von -2.83 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Caterpillar belief sich zuletzt auf 271.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch