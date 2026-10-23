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23.10.2026 16:02:22
Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Caterpillar-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Caterpillar-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 23.10.2021 wurden Caterpillar-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 200.65 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Caterpillar-Papier investiert hätte, hätte er nun 4.984 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (704.05 USD), wäre die Investition nun 3’508.85 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 250.88 Prozent vermehrt.
Caterpillar wurde am Markt mit 339.95 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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