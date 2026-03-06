Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
06.03.2026 16:02:19
Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Caterpillar von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Caterpillar eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 06.03.2023 wurde das Caterpillar-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Caterpillar-Anteile betrug an diesem Tag 253.98 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Caterpillar-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.937 Caterpillar-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’780.06 USD, da sich der Wert eines Caterpillar-Anteils am 05.03.2026 auf 706.08 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 178.01 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Caterpillar eine Marktkapitalisierung von 339.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Caterpillar Inc.
