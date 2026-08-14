Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Caterpillar-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 417.50 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.240 Caterpillar-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 854.60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 204.69 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 104.69 Prozent angezogen.

Der Caterpillar-Wert an der Börse wurde auf 394.49 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch