Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentabler Caterpillar-Einstieg?
|
09.10.2026 16:02:34
Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Caterpillar-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Caterpillar-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Caterpillar-Aktie an diesem Tag bei 500.36 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Caterpillar-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19.986 Caterpillar-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’912.14 USD, da sich der Wert einer Caterpillar-Aktie am 08.10.2026 auf 796.18 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 15’912.14 USD entspricht einer Performance von +59.12 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Caterpillar bezifferte sich zuletzt auf 373.10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Caterpillar Inc.
|
08.10.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones mit Abgaben (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
07.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags in Rot (finanzen.ch)
|
07.10.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Caterpillar Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliesslich mit Gewinnen -- SMI geht fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am letzten Handelstag der Woche im Plus. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.