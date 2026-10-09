Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Caterpillar-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Caterpillar-Aktie an diesem Tag bei 500.36 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Caterpillar-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19.986 Caterpillar-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’912.14 USD, da sich der Wert einer Caterpillar-Aktie am 08.10.2026 auf 796.18 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 15’912.14 USD entspricht einer Performance von +59.12 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Caterpillar bezifferte sich zuletzt auf 373.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch