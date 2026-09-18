Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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18.09.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Caterpillar-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Caterpillar-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 280.94 USD. Bei einem Caterpillar-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35.595 Caterpillar-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 798.57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28’424.93 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 184.25 Prozent vermehrt.
Caterpillar war somit zuletzt am Markt 359.08 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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