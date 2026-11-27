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27.11.2026 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Caterpillar-Aktie Anlegern gebracht.
Am 27.11.2016 wurde die Caterpillar-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 95.81 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.044 Caterpillar-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 543.69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 567.47 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +467.47 Prozent.
Zuletzt verbuchte Caterpillar einen Börsenwert von 248.11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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