Am 27.11.2016 wurde die Caterpillar-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 95.81 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.044 Caterpillar-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 543.69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 567.47 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +467.47 Prozent.

Zuletzt verbuchte Caterpillar einen Börsenwert von 248.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch