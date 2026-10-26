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26.10.2026 16:02:34
Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Boeing-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 26.10.2023 wurde das Boeing-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 179.09 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Boeing-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 55.838 Boeing-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 188.35 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10’517.06 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5.17 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Boeing belief sich zuletzt auf 148.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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