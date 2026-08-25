Apple Aktie 908440 / US0378331005
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25.08.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Apple-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Apple eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Apple-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Apple-Papier bei 26.89 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 37.185 Apple-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 24.08.2026 11’540.02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 310.34 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1’054.00 Prozent erhöht.
Der Apple-Wert an der Börse wurde auf 4.52 Bio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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