Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Apple-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Apple-Papiers betrug an diesem Tag 177.49 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Apple-Aktie investiert hat, hat nun 5.634 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 1’875.54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 332.89 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 1’875.54 USD, was einer positiven Performance von 87.55 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Apple eine Börsenbewertung in Höhe von 4.87 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch