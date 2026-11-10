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10.11.2026 16:02:22
Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Apple-Einstiegs gewesen.
Am 10.11.2021 wurden Apple-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Apple-Papier an diesem Tag bei 147.92 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Apple-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.676 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 350.69 USD gerechnet, wäre die Investition nun 237.08 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 137.08 Prozent.
Apple wurde am Markt mit 4.95 Bio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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