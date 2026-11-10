Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 10.11.2021 wurden Apple-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Apple-Papier an diesem Tag bei 147.92 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Apple-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.676 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 350.69 USD gerechnet, wäre die Investition nun 237.08 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 137.08 Prozent.

Apple wurde am Markt mit 4.95 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch