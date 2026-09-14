Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amgen von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Amgen-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 276.39 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 3.618 Amgen-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Amgen-Aktie auf 377.35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’365.28 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +36.53 Prozent.

Jüngst verzeichnete Amgen eine Marktkapitalisierung von 203.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch