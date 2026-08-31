Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amgen von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Amgen-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Amgen-Anteile an diesem Tag bei 225.53 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Amgen-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44.340 Amgen-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 28.08.2026 19’173.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 432.42 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 91.74 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Amgen belief sich zuletzt auf 234.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch