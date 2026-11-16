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16.11.2026 16:02:16
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amgen von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amgen-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Amgen-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 269.00 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Amgen-Aktie investierten, hätten nun 3.717 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 465.67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’731.12 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 73.11 Prozent angezogen.
Der Amgen-Wert an der Börse wurde auf 251.52 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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