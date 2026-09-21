Amgen Aktie 907582 / US0311621009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Amgen-Anlage unter der Lupe
|
21.09.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amgen von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Amgen-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Amgen-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Amgen-Papier an diesem Tag 269.41 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amgen-Aktie investiert, befänden sich nun 37.118 Amgen-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’314.61 USD, da sich der Wert eines Amgen-Papiers am 18.09.2026 auf 385.65 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 14’314.61 USD entspricht einer Performance von +43.15 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Amgen eine Börsenbewertung in Höhe von 208.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amgen Inc.
|
16:02
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amgen von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
18.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones liegt im Minus (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amgen von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Börse New York: Dow Jones am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)