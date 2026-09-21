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Amgen Aktie 907582 / US0311621009

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Amgen-Anlage unter der Lupe 21.09.2026 16:02:20

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amgen von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Amgen-Investment gewesen.

Amgen
321.59 CHF 2.35%
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Amgen-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Amgen-Papier an diesem Tag 269.41 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amgen-Aktie investiert, befänden sich nun 37.118 Amgen-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’314.61 USD, da sich der Wert eines Amgen-Papiers am 18.09.2026 auf 385.65 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 14’314.61 USD entspricht einer Performance von +43.15 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Amgen eine Börsenbewertung in Höhe von 208.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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