Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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28.09.2026 16:02:19
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amgen-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Amgen-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Amgen-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Amgen-Anteile bei 212.27 USD. Bei einem Amgen-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.471 Amgen-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 195.32 USD, da sich der Wert einer Amgen-Aktie am 25.09.2026 auf 414.61 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +95.32 Prozent.
Der Amgen-Wert an der Börse wurde auf 223.82 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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