Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das Amgen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 280.60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.356 Amgen-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Amgen-Aktie auf 432.49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154.13 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54.13 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Amgen einen Börsenwert von 233.80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch