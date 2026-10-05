Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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|Lukratives Amgen-Investment?
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05.10.2026 16:02:15
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amgen-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Amgen-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurde die Amgen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Amgen-Anteile bei 167.24 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.979 Amgen-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.10.2026 auf 403.04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’409.95 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +140.99 Prozent.
Der Amgen-Wert an der Börse wurde auf 218.11 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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