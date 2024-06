Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amgen-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Amgen-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 116.17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Amgen-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.861 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Amgen-Anteile wären am 14.06.2024 257.05 USD wert, da der Schlussstand 298.62 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +157.05 Prozent.

Jüngst verzeichnete Amgen eine Marktkapitalisierung von 160.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch