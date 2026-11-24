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|American Express-Investition
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24.11.2026 16:02:24
Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Express-Investment von vor einem Jahr verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in American Express-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem American Express-Papier statt. Zum Handelsende standen American Express-Anteile an diesem Tag bei 355.93 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.281 American Express-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 86.22 USD, da sich der Wert einer American Express-Aktie am 23.11.2026 auf 306.90 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13.78 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für American Express eine Börsenbewertung in Höhe von 203.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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