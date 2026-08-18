American Express Aktie 906153 / US0258161092
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Anlage
|
18.08.2026 16:02:29
Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in American Express-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde die American Express-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 162.13 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die American Express-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6.168 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der American Express-Aktie auf 336.21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’073.71 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 107.37 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete American Express eine Marktkapitalisierung von 231.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu American Express Co.
|
16:29
|American Express Aktie News: American Express am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17.08.26
|American Express Aktie News: American Express am Montagabend billiger (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Schwache Performance in New York: Das macht der Dow Jones mittags (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Optimismus in New York: Dow Jones mittags freundlich (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu American Express Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wechselhaft -- DAX tiefer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag schwächer. Die US-Börsen machen Verluste. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.