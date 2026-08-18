Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die American Express-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 162.13 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die American Express-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6.168 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der American Express-Aktie auf 336.21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’073.71 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 107.37 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete American Express eine Marktkapitalisierung von 231.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch